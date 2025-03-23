وزير الكهرباء العراقي يعفي 4 مديرين عموميين لفشلهم في أداء مهامهم (وثيقة)

شفق نيوز/ أعفى وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الأحد، أربعة مديرين عموميين، على خلفية فشلهم في أداء المهام الموكلة إليهم.

وجاء في وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "وزير الكهرباء قرر إعفاء كل من (مهدي صالح مذكور، وهمام عبد المطلب، وسرمد علي جابر، وأحمد طالب محسن) من مهام عملهم كمديرين عموميين في دوائر الوزارة".

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد قرر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، إعفاء أربعة مديرين عموميين في وزارة الكهرباء بسبب التقييم المتدني، وكذلك إعفاء ثلاثة آخرين في أمانة بغداد من مسؤولياتهم الإدارية، بسبب إخفاقهم في معالجة آثار موجة الأمطار الأخيرة التي اجتاحت مختلف مناطق العاصمة بغداد.