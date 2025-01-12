وزير الكهرباء العراقي يستقبل نظيره الإيراني في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ استقبل وزير الكهرباء زياد علي فاضل، مساء اليوم الأحد، وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي.

ومن المقرر أن يجري الطرفان غداً مباحثات تتعلق بإمدادات الطاقة من إيران إلى العراق، والسبل الكفيلة باستقرارها.

وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة الوفد الحكومي العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى طهران الأسبوع الماضي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة.