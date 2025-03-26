وزير الكهرباء العراقي والسفير الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، والسفير الإماراتي لدى بغداد، عبد الله مطر المزروعي، يوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل السفير الإماراتي عبد الله ‏مطر المزروعي، وتناول اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وسبل ‏الاستفادة من الخبرات الإماراتية في هذا المجال.

وأكد الوزير حرص العراق على تعزيز التعاون والشراكة مع الشركات الإماراتية، كاشفاً ‏عن قرب توقيع عقد مع شركة "مصدر" الإماراتية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في العراق بقدرة ‏‏1000 ميغاواط.

من جانبه، أعرب السفير المزروعي عن تطلع بلاده لتوسيع آفاق التعاون مع العراق في قطاع ‏الطاقة المتجددة، مؤكداً استعداد الشركات الإماراتية للمساهمة في تطوير البنية التحتية للطاقة في ‏العراق.‏