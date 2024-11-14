وزير الكهرباء: الطاقة المجهزة للمواطنين مدعومة بنسبة 75%

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الخميس، أن الحكومة تدعم الطاقة المجهزة للأحياء السكنية بنسبة 75% لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، فيما أوعز بإجراء تحقيق في ارتفاع أجور استهلاك الكهرباء في بعض مناطق محافظة البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أجرى زيارة تفقدية إلى شركة توزيع كهرباء الجنوب في البصرة، لمتابعة خطط تحسين واقع الطاقة الكهربائية في المحافظة واستعدادات الصيف المقبل.

وشدد فاضل خلال اجتماعه مع المسؤولين في الشركة، على أهمية معالجة الاختناقات في الشبكة الكهربائية استعداداً لموسم صيف 2025.

وتناول الوزير الشكاوى المتعلقة بارتفاع مبالغ أجور الكهرباء في بعض المناطق السكنية بالمحافظة، وتم تكليف الدائرة الاقتصادية في الوزارة بإجراء تحقيق شامل في الموضوع.

وأكد على ضرورة حماية المواطن من أي تبعات مالية إضافية أو أخطاء في احتساب الاستهلاك، وأصدر قراراً بتدقيق أي فاتورة كهرباء تتضمن أرقاماً مالية مبالغ فيها.

وأشار إلى أن الحكومة تدعم أسعار تجهيز الكهرباء للمناطق السكنية بنسبة 75%، في إطار سياستها الرامية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وأوضح فاضل أن الوزارة تدعم مبدأ جباية أجور استهلاك الطاقة وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها، مؤكداً أن ذلك يأتي لضمان استمرارية عمل الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.