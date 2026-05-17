وزير الكهرباء الجديد يتعهد بوضع حلول لإنهاء أزمة الطاقة في العراق

تعهد وزير الكهرباء الجديد علي سعدي وهيب، يوم الأحد، بالعمل على ايجاد حلول لازمة لأزمة إمدادات الطاقة المزمنة الذي تشهده معظم مناطق ومدن العراق منذ أمد طويل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أثناء تسلم مهامه رسميا داخل الوزارة، وقال الوزير فيها، إن "مهمتنا وطنية خدمية، وتقوم على أساس كسب ثقة المواطن ووضع حلول لإنهاء معاناته الناجمة عن ازمة الكهرباء"، مؤكداً أن "من حق المواطن علينا أن نخدمه بما يليق به".

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية.