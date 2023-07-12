وزير العمل يزف بشرى لـ100 الف أُسرة عراقية بتسلم الدفعة النقدية الأولى من الإعانة

شفق نيوز/ اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، يوم الأربعاء، اطلاق الوجبة الثالثة من المشمولين بالاعانة الاجتماعية لهذا العام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة صلاح الدين.

وقال الأسدي خلال المؤتمر، "نعلن اليوم اطلاق الوجبة الثالثة من المشمولين بالاعانة الاجتماعية بواقع 64 ألف اسرة في بغداد والمحافظات وسيتم نشر الاسماء على موقع الوزارة الأحد المقبل"، مردفا بالقول "اعلنا سابقا الوجبة الاولى بواقع 121 ألفا والثانية بواقع 6 آلاف اسرة مشمولة بالحماية الاجتماعية".

وأضاف أنه سبق لهيئة الحماية الاجتماعية شمول 492 ألف اسرة منذ 1-10-2022، مبينا أن 62 ألف اسرة تسلموا الدفعة الاولى من الاعانة النقدية ضمن الوجبتين الاولى والثانية التي اطلقناها سابقا.

كما أشار الوزير إلى أن اكثر من 100 ألف اسرة ستتسلم الدفعة النقدية الاولى من الاعانة ضمن وجبة الحماية الاجتماعية لشهر آب.

ونوه إلى إكمال اجراءات البحث الاجتماعي لمليون و500 ألف اسرة ومستمرين بالعمل لحين اكمال جميع المتقدمين للشمول، مؤكدا إكمال اجراءات تحديث البيانات لخمسة ملايين و871 ألف اسرة لغرض منحهم السلة الغذائية.

وتابع الأسدي بالقول إن مجلس الوزراء اصدر قرارا يثبت ضرورة تخصيص 1 % من الرسوم والغرامات كافة لصالح صندوق الحماية الاجتماعية.