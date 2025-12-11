وزير العمل: ننتظر إقرار الموازنة أو تخصيص مالي لشمول فئات جديدة بالرعاية الاجتماعية

شفق نيوز - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، يوم الخميس، أن وزارته ننتظر اقرار موازنة العام المقبل، او أي تخصيص مالي من قبل الحكومة العراقية الاتحادية المقبلة لشمول فئات جديدة بمنح شبكة الرعاية الاجتماعية.

وقال الوزير في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إنه "نحن بانتظار اقرار موازنة 2026 أو اي تخصيص مالي او موافقة مجلس الوزراء المقبل على تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم 24600 وذلك لشمول فئات جديدة في المنح المالية لشبكة الرعاية الاجتماعية"، مؤكدا "ننتظر احد هذه القرارات لاطلاق الوجبات القادمة".

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي قد أعلن، في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، شمول نحو مليون أُسرة جديدة في شبكة الرعاية الاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية.

وكشف الأسدس في مطلع العام 2025، عن مشكلة في تخصيصات الوزارة المالية، تمنعها من شمول وجبات جديدة بشبكات الرعاية الاجتماعية، وتخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الوزير في حينها، لوكالة شفق نيوز، إنه "لدينا مشكلة في التخصيصات المالية بما يتعلق بزيادة التخصيص المالي لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وشمول وجبات جديدة بشبكة الحماية الاجتماعية".

وتابع: "ناقشنا في اجتماع سابق مع اللجنة المالية في مجلس النواب، زيادة التخصيصات المالية للوزارة العمل ونأمل زيادة التخصيصات في جداول الموازنة للعام 2025".

ولفت الأسدي، إلى أن "زيادة عدد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية متعلق بزيادة التخصيصات المالية في قانون الموازنة".