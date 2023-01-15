وزير العمل لـشفق نيوز: قرابة 3 ملايين أسرة تقدمت للشمول برواتب الإعانة الاجتماعية

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي، يوم الأحد، أن قرابة 3 ملايين عراقي قدموا للشمول برواتب الإعانة الاجتماعية.

وقال الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أطلقت نافذة بعنوان (مظلتي) في شهر أيلول 2022 وأغلقت في 22 تشرين الثاني 2022، وقدمت على النافذة مليونان و 737 الف أسرة، وتم اجراء عملية تقاطع البيانات المتقدمين وما تبقى مليون و800 ألف أسرة".

واوضح ان "الوزارة بدأت اليوم حملة كبرى في تاريخ العراق، ان الباحثين أطلقوا اليوم للوصول إلى الأسر المستحقة والمستفيدة بشكل مباشر التجنب الواسطة والمحسوبية".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إطلاق أكبر حملة بحث ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن الحملة يشارك فيها (2000) باحث من هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، تستهدف 1746086 أسرة تقدمت للشمول بمبلغ الإعانة الاجتماعية عبر النافذة الإلكترونية.

ووفقا للبيان فإن انطلاق حملة البحث يأتي بالتوازي مع استكمال إدخال بيانات أكثر من مليون و(500) ألف أسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية في نظام زيادة مفردات الحصة التموينية التي أقرّها مجلس الوزراء والاستلام سيكون بدءاً من هذا الشهر.