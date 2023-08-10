وزير العمل لشفق نيوز: نتوقع شمول أكثر من مليوني شخص بالإعانة الاجتماعية نهاية العام الحالي

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الخميس، اكتمال أربعة وجبات من شمول المواطنين المستحقين للإعانة الاجتماعية مع البدء بالوجبة الخامسة، فيما لفت الى إمكانية شمول 2.2 مليون مواطن بها مع نهاية العام الحالي.

وقال الوزير في حديث لوكالة شفق نيوز إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكملت اربعة وجبات من الاعانة الاجتماعية وتم شمول عدد كبير من المواطنين بها"، مبيناً أن "الوجبة الخامسة ستكتمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف الاسدي "تجري الآن عملية تقاطع للبيانات، والوزارة رفعت الكثير من أسماء المستحقين وبعد انتهاء تحليل نتائج الفقر سيتم الإعلان عن الوجبة الخامسة".

وتابع الوزير أن "العدد الكلي للمشمولين بالإعانة الاجتماعية بلغ مليوناً و957 ألف مواطن، ومن المتوقع أن يصل عدد المشمولين إلى مليونين و200 ألف مواطن مسجل في الإعانة الاجتماعية".

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشفت، في 22 تموز 2023، عن زيادة في أعداد العوائل المشمولة بإعانات الحماية الاجتماعية، فيما بينت ان عدد المستفيدين سيتجاوز مليوني شخص بنهاية العام الحالي.