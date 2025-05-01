وزير العمل: سنطلق حملة تفتيشية كبرى لمعالجة ملف العمال الأجانب غير القانونيين

شفق نيوز/ كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الخميس، الذي يصادف يوم العمال العالمي، أن وزارته ستطلق حملة تفتيشية كبرى لمعالجة ملف العمال الأجانب غير القانونيين في العراق، في حين أكد سعي الوزارة للمطالبة بحقوق العمال العراقيين.

وقال الأسدي في تصريح لوكالة شفق نيوز: "سنبقى نطالب بحقوق العمال وعلى العمل على توفير كل مستلزمات العيش الكريم لهم"، مشيراً إلى أن "الحكومة داعمة للقطاع الخاص بشكل واضح، ووضعت عدة برامج لذلك الشأن وهناك آلاف المشاريع سواء المشاريع الاستثمارية أو المشاريع الأخرى الكبيرة التي انطلقت خلال السنوات الثلاث الماضية".

وفيما يخص وضع العمال الأجانب، أوضح الأسدي أن "لدى الوزارة خطة لمتابعة الأوضاع غير القانونية لعشرات الآلاف أو ربما مئات الآلاف من العمال الأجانب المتواجدين في جميع محافظات العراق"، مؤكداً أن "وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المتخصصة والجهات النقابية، ستطلق حملة تفتيشية كبرى لمعالجة ملف العمال الأجانب".

و يصادف اليوم عيد العمال العالمي، وهو يوم الاحتفال بالعمال في الأول من شهر أيار/مايو من كل عام، وهو يوم مخصص لدعم العمال والنضالات التي قاموا بتحقيقها على مدى السنوات، وفي أغلب الدول يتم إعلان هذا اليوم بكونه عطلة رسمية تكريماً للعمال.