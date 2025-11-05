وزير العمل العراقي يطلق مبادرة لشمول الإعلاميين بالضمان الاجتماعي

شفق نيوز - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الأربعاء، إطلاق مبادرة "التأمين الإعلامي" لشمول العاملين في وسائل الإعلام بالضمان الاجتماعي.

وقال الأسدي في تصريح نقله المكتب الاعلامي للوزارة، إن "هذه المبادرة تأتي اعترافاً برسالة الإعلام النبيلة، وحرصاً على توفير الأمان المهني والاستقرار الاجتماعي للعاملين في مختلف المؤسسات الإعلامية"، موجهاً بـ"تأمين شمولهم بخدمات الضمان الاجتماعي وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان حقوقهم".

كما وجه الوزير بتشكيل فريق متخصص داخل دائرة الضمان الاجتماعي لمتابعة معاملات الإعلاميين وتقديم الدعم الكامل لهم بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية.

ويتسلم الأدباء والفنانون والصحفيون، منحة سنوية، تمول بناء على الانتساب للنقابات والاتحادات المشمولة بها، وهي بمبلغ لا يتجاوز الـ 700 دولار سنويا.