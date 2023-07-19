وزير العمل العراقي يدعو إلى مشاريع مشتركة مع الصناعيين الإيرانيين

شفق نيوز/ دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، يوم الأربعاء، اتحاد الصناعات العراقي والصناعيين الإيرانيين لتنفيذ مشاريع مشتركة بين الطرفين.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي التقى، اليوم، في طهران مدير عام مصرف رفاه للتنمية المتخصص بتمويل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، موضحة أنه تم خلال اللقاء تقديم شرح مفصل عن عمل هذا المصرف وعن الشركات العائدة له من مختلف القطاعات التجارية والصناعية.

وبحسب البيان فقد ناقش الوزير، فتح فروع للمصرف في بغداد تتولى عملية توفير الأموال للزائرين الإيرانيين في العراق والزائرين العراقيين في ايران واصدار "الفيزا كارد" بصورة مجانية ورغبة إدارة المصرف بالتعاون مع وزارة العمل.

وأشار الأسدي الى خبرات الوزارة في مجال دعم المشاريع الصغيرة، مُرَحباً بتسهيل سبل التعاون بين المصرف وصندوق الضمان الاجتماعي للعمال والاستثمار بمشروعات كبيرة تحقق الأرباح للصندوق وايضا عمل شراكة حقيقية بين اتحاد الصناعات العراقي والصناعيين الإيرانيين لتنفيذ مشاريع مشتركة بين الطرفين.

وفي ختام اللقاء، قال البيان، تم الاتفاق على تسمية ممثل أرتباط بين المصرف والوزارة لمتابعة كل الاتفاقات التي تم مناقشتها، كما سيتكفل المصرف بتقديم الخبرات كافة المتعلقة باسترداد الديون والكفالات للمشاريع الصغيرة.