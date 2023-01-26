وزير العمل العراقي: لا نريد أن نورِّث الفقر لأبنائنا

شفق نيوز/ أكد وزير العمل أحمد الأسدي، يوم الخميس، أن الحكومة الاتحادية التي يرأسها محمد شياع السوداني ماضية في النهوض بواقع الطبقات "الهشة والمحرومة" داخل المجتمع العراقي.

وقال الوزير خلال كلمته في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بدورته الـ(42)، "نحرص على تقديم أفضل ما يمكن لمواطنينا ولا نريد أن نورِّث الفقر لأبنائنا"، مردفا بالقول: نحن في حكومة الخدمة الوطنية وضعنا برنامجاً متكاملاً للنهوض بواقع الطبقات الهشة والمحرومة.

واوضح ان حكومة الخدمة الوطنية في العراق وضعت برنامجا متكاملا للنهوض بواقع الطبقات الهشة، والمحرومة لتجاوز المعاناة، التي يعيشونها بسبب الحالة الاقتصادية، إذ اطلقت وزارة العمل اكبر حملة بحث اجتماعي في العراق، والمنطقة منتصف كانون الثاني الجاري تستهدف اكثر من ملونين اسرة، جرى خلال الايام العشرة الاولى منها بحث اكثر من 100 ألف اسرة في 20 قضاء من الاقضية الأشد فقرا، مؤكدا ان الحملة مازالت مستمرة لاكمال بحث جميع المستحقين.

وبين الاسدي ان البحث الاجتماعي لا يستهدف الوضع الاقتصادي فقط، وانما يتركز على بحث قوة العمل، والأبعاد البيئية، والصحية، والانسانية، والاجتماعية، وكذلك المستوى العلمي، ومستوى الخدمات المقدمة، حتى يكون هذا البحث دليلا ارشاديا يقدم الى جميع الوزارات لتؤدي الخدمة المطلوبة منها الى المواطنين.