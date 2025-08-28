وزير العمل العراقي: شمول نحو مليون أُسرة جديدة بالرعاية الاجتماعية

شفق نيوز - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الخميس، شمول نحو مليون أُسرة جديدة في شبكة الرعاية الاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر علمي أقامته الوزارة تحت شعار "نحو تنمية مستدامة والحد من الفقر في العراق".

وقال الأسدي في كلمته، إن الوزارة أطلقت أكثر من مبادرة نوعية من بينها مشروع محاربة الفقر متعدد الأبعاد، إذ جرى شمول 960 ألف أسرة جديدة بالرعاية الاجتماعية خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الوزارة تحركت على اكثر مبادرة منها منحة الطلبة، ليستفيد منها الآلاف من التلاميذ والطلبة في مختلف المراحل الدراسية من أبناء مستفيدي الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق الضمان الصحي للأسر المشمولة في بغداد بواقع 400 ألف أسرة، مع استمرار العمل لشمول باقي المحافظات.

وتابع الوزير، بالقول إن الوزارة أطلقت السلة الغذائية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة لتقليل الأعباء المعيشية، مؤكدا أن الفقر يُعد واحدة من الآفات الخطيرة التي تستهدف المجتمعات وتضعف قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات.

وكان وزير العمل قد كشف في مطلع العام 2025، عن مشكلة في تخصيصات الوزارة المالية، تمنعها من شمول وجبات جديدة بشبكات الرعاية الاجتماعية، وتخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الأسدي في حينها، لوكالة شفق نيوز، إنه "لدينا مشكلة في التخصيصات المالية بما يتعلق بزيادة التخصيص المالي لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وشمول وجبات جديدة بشبكة الحماية الاجتماعية".

وتابع: "ناقشنا في اجتماع سابق مع اللجنة المالية في مجلس النواب، زيادة التخصيصات المالية للوزارة العمل ونأمل زيادة التخصيصات في جداول الموازنة للعام 2025".

ولفت الأسدي، إلى أن "زيادة عدد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية متعلق بزيادة التخصيصات المالية في قانون الموازنة".