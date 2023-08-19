وزير: العراق يتفرد بمنح كم كبير من الحقوق والامتيازات للموظفة الأم دونا عن أغلب الدول

شفق نيوز/ ذكرت وزير الاتصالات هيام الياسري، يوم السبت، بأن العراق يتفرد بمنح كم كبير من الحقوق والامتيازات للموظفة الحكومية التي تنجب وتُصبح أمّاً دونا عن اغلب دول العالم الاخرى.

وأضافت الياسري في كلمة ألقتها خلال المؤتمر السنوي لليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، أن هناك العديد من القوانين والتعليمات والإجراءات الإدارية التي تتبناها الدولة في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تصب في مصلحة المرأة وحماية حقوقها.

كما دعت إلى أهمية التوعية المستمرة ضد مظاهر الابتزاز الإلكتروني، وإقامة ورش العمل والدورات التثقيفية للنساء للحد من الجريمة الإلكترونية والمخاطر المحتملة من الاستخدام غير الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي.