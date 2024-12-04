وزير العدل يوجّه بحماية عقارات طائفة البهرة في العراق

شفق نيوز/ وجّه وزير العدل خالد شواني، يوم الأربعاء، باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية عقارات طائفة البهرة في العراق، وذلك خلال لقائه بممثل الطائفة في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير العدل خالد شواني، استقبل اليوم، ممثل طائفة البهرة في العراق، مرتضى شهاب الدين، والوفد المرافق له".

وأكد شواني، بحسب البيان أن "وزارة العدل تعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال سياسات تدعم التفاهم والتقارب، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقائم على العدالة والمساواة"، مشدداً على "التزام الوزارة بحماية حقوق طائفة البهرة، بما في ذلك الحفاظ على ممتلكاتهم الخاصة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عقارات الطائفة في العراق".

من جهته، عبّر مرتضى شهاب الدين عن شكره وتقديره لمعالي الوزير على حفاوة الاستقبال، مثمناً جهود الوزارة في حماية حقوقهم"، داعياً إلى "تعزيز التعاون الثقافي والديني، بما يسهم في نشر قيم الاعتدال والتعايش السلمي على المستويين المحلي والإقليمي".