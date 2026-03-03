وزير العدل يوجّه باتخاذ إجراءات أمنية مشددة في السجون العراقية

شفق نيوز - بغداد

وجّه وزير العدل خالد شواني، يوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات أمنية مشددة في الاقسام السجنية التابعة الى دائرة الاصلاح العراقية.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماعاً موسعاً بحضور وكيل الوزارة الاقدم، و مدير عام دائرة الاصلاح العراقية الى جانب الكوادر المتقدمة ومديري الاقسام السجنية، لمناقشة وتقييم الجاهزية الامنية للسجون وتوفير متطلباتها، وفقا لبيان صادر عن العدل العراقية.

وذكر البيان، أن الاجتماع شهد مناقشة شاملة للإجراءات الوقائية المعمول بها داخل السجون، وسبل تعزيزها من خلال توفير الدعم اللوجستي اللازم، وتأمين الاحتياجات الفنية والمستلزمات الأمنية التي تضمن ديمومة الاستقرار ورفع مستوى الاستعداد فيها .

ووجّه الوزير، بضرورة أن تكون القوة الإجرائية في السجون على أتم الجاهزية واليقظة العالية، مع الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر في أداء الواجبات، مؤكداً أهمية تكثيف التنسيق والتواصل المستمر مع القوات الأمنية الماسكة للملف الأمني في محيط السجون ، لضمان وحدة القرار وسرعة الاستجابة لأي طارئ.

وفجر اليوم الثلاثاء، اعترضت القوات الامنية طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف سجن "أبو غريب" غربي العاصمة بغداد من دون اصابات تذكر.

كما صرح رئيس خلية الاعلام الأمني، الفريق سعد معن، بأنه "تمت معالجة طائرة مسيرة حاولت الاقتراب من سجن (ابو غريب) من قبل الدفاعات الجوية"، مؤكدا أن السجن "لا يوجد بداخله سجناء الإرهاب".