وزير العدل يعلن من نينوى شطر طابو أيسر الموصل

شفق نيوز/ أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني اليوم الاثنين، موافقة الوزارة على شطر مديرية التسجيل العقاري في جانب الموصل الأيسر (طابو الزهور) إلى شطرين، فيما أكد التزام العدل بحل مشكلة أراضي الجمعيات في المدينة.

جاء ذلك خلال زيارة لوزير العدل خالد شواني إلى محافظة نينوى التقى خلالها محافظها عبد القادر الدخيل.

وقال شواني خلال مؤتمر خلال صحفي مع محافظ نينوى وحضرته وكالة شفق نيوز إن "الوزارة ملتزمة بإيجاد حلول قانونية لمشكلة أراضي الجمعيات، بناءً على توجيه رئيس الوزراء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراج هذه الحلول ضمن جلسات المجلس للتصويت عليها وإقرارها وإلزام جميع الوزارات والدوائر بتنفيذها"

وأضاف أن "وزارة العدل مستمرة في تقديم الدعم الكامل لمحافظة نينوى، مشيراً إلى موافقته على شطر دائرة تسجيل عقاري الزهور لمعالجة الخلل الإداري، فيما طالب المحافظة بتوفير بناية مناسبة ورفد الدائرة بكادر وظيفي لضمان انسيابية العمل وتسهيل معاملات.

من جهته قال الدخيل، إن "اللقاء مع وزير العدل في مدينة الموصل سيكون له أثرا طيبا وايجابيا على المدينة لاسيما وأنه بحث جميع مشاكل التسجيل العقاري التي تواجه المواطنين في المدينة".

وأضاف الدخيل أن "اللقاء بحث أيضا آفاق التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة العدل، ودعم الدوائر العدلية، ودوائر التسجيل العقاري، والإصلاحية في نينوى".

وأكد أن نينوى تحظى باهتمام كبير من الحكومة الاتحادية وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيراً إلى وجود خارطة طريق لإعادة نينوى إلى دورها الريادي.

وكشف عن موافقة وزير العدل على شطر ملاحظية التسجيل العقاري في الزهور إلى قسمين، بهدف تسهيل معاملات المواطنين.

ولفت الدخيل إلى أن أراضي الجمعيات في نينوى قُسمت إلى قسمين، جزء منها أُنجز وفق القانون، بينما شهد الآخر عمليات تزوير، مبيناً أن معالجة هذا الملف وفق القانون ستكون نقطة تحول مهمة لحل أزمة السكن في المحافظة.

كما أشار إلى أن محافظة نينوى شهدت لأول مرة في تاريخ العراق قراراً جريئاً بتمليك دور الإيزيديين في سنجار، بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء.