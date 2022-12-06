وزير العدل يسحب صلاحيات الصرف المالي للنزلاء في السجون

شفق نيوز / أصدر وزير العدل العراقي، خالد شواني، يوم الثلاثاء، أمراً وزارياً بسحب الصلاحيات من الجهات المعنية بالصرف المالي والمختصة بتجهيز الأقسام الإصلاحية بالمواد المخصصة للنزلاء.

وأمر شواني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"تشكيل لجنة مركزية من الوزارة، تتكون من ممثلي دوائر الوزارة تتولى النظر بطلبات دائرة الإصلاح العراقية والاشراف على توفير وصرف التجهيزات، بما يضمن وصول كافة المواد المجهزة بشكل فعلي للنزلاء".

وتأتي هذه القرارات، ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذها وزير العدل لمكافحة الفساد، ودعم الإصلاحات الإدارية والمالية للمؤسسة الإصلاحية والعدلية، وفقاً للبيان.