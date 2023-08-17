وزير العدل يحيل مسؤولاً "عدلياً" في ديالى إلى النزاهة بتهمة الاختلاس

شفق نيوز/ أصدر وزير العدل خالد شواني، يوم الخميس، أمراً وزارياً بعزل المنفذ العدل في مديرية تنفيذ خانقين وإحالته للنزاهة بتهمة الاختلاس.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار يأتي استناداً لأحكام المادة (8/ثامناً/أ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، وبناءً على ما جاء بتوصيات اللجنة التحقيقية.

وبين أن المنفذ العدل في مديرية تنفيذ خانقين، ثبت اختلاسه مبالغ مالية تعود للدائنين في المديرية.