وزير العدل يحذر شركة منفذة لمشروع "مهم" تعول عليه حكومة السوادني

شفق نيوز/ حذر وزير العدل العراقي خالد شواني، يوم الأثنين، الشركة المنفذة لمشروع الأتمتة الالكترونية لمراجعي دوائر الكتاب العدول من التلكؤ في انجاز المشروع، متوعدا اياها بـ"إجراءات".

وقال اعلام الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزير شواني إطلع على الموقع التجريبي لمشروع الاتمتة الالكترونية لمراجعي دوائر الكتاب العدول، ورافقه وكيل الوزارة الاقدم زياد خليفة التميمي ومدير عام الشركة العامة للانظمة الالكترنية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وعدد من المدراء العامين، وتابع ميدانياً آلية انجاز معاملة الوكالة الكترونيا والوقت الذي تستغرقه.

واكد الوزير ان المشروع مهم جدا، والحكومة تعوّل على نجاحه، وتقدم وزارة العدل كافة التسهيلات لانجازه، لانه يساهم في القضاء على البيروقراطية والمحسوبية وعمليات التزوير في الوكالات وحماية املاك المواطنين من التلاعب والتزوير، والتحول نحو الحوكمة الالكترونية.

ودعا الوزير الشركة المنفذة للمشروع الى الالتزام بالتوقيتات المتفق عليها وفق العقد المبرم بين الطرفين، لافتا الى ان الوزارة ستتخذ اجراءاتها في حال عدم اتمام المشروع او التلكؤ فيه ضمن السقوف الزمنية المتفق عليها، باعتبار أن المشروع استراتيجي وحيوي وينبغي انجازه بالسرعة القصوى.

كما عقد الوزير، وفق البيان، اجتماعا، مع الشركة المنفذة لمشروع الاتمتة الالكترونية بحضور ممثلي الشركة وعدد من المدراء العامين، للاطلاع على ما تم انجازه وتجاوز اية عقبة قد تواجه اكماله.