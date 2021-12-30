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وزير العدل العراقي يصدر قرارات بعزل (44) موظفاً وحارساً بالسجون

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-30T10:24:18+0000
وزير العدل العراقي يصدر قرارات بعزل (44) موظفاً وحارساً بالسجون

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل، يوم الخميس، صدور عقوبة العزل بحق (44) موظفاً وحارساً اصلاحياً خلال عامي (2020-2021)، لارتكابهم أخطاء وتجاوزهم القانوني الوظيفي.

وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، اصدر عدد من قرارات عزل من الوظيفة بحق موظفين وحراس اصلاحيين بلغ عددهم (14) خلال عام 2020، فيما بلغ عدد قرارات العزل خلال عام 2021 (30) موظفاً وحارساً لارتكابهم أخطاء وتجاوزهم القانون الوظيفي".

وأوضح اعلام الوزارة، ان "تطبيق نص القانون بحق المتجاوزين والمسيئين للوظيفة العامة من شأنه أن يساهم في وضع مصلحة المواطن في نصابها الصحيح والارتقاء بمستوى الخدمة والحد من ظاهرة التجاوز وهدر المال العام".

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