وزير الصناعة يغادر مبنى الحكومة المحلية بمحافظة النجف "زعَلاناً"

شفق نيوز/ صرّح مصدر محلي بمحافظة النجف، اليوم الأربعاء، بأن وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم غادر مبنى الحكومة المحلية في المحافظة بعد دقائق من وصوله إليها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " النجم غادر مبنى الحكومة المحلية للنجف بعد دقائق من وصوله إلى مبناها، حيث لم يكن أحد باستقباله".

وبين المصدر، أن "النجم صعد مباشرة لمكتب المحافظ ماجد الوائلي، الذي كان متواجداً بداخله، وابلغه بعد القاء التحية عليه، بانه (هكذا النجف تستقبل ضيوفها)، ثم غادر المبنى دون أي كلام إضافي".

وتابع المصدر، ان "الاسباب مجهولة لغاية الآن التي منعت المحافظ من القيام بواجب الاستقبال للوزير عند بوابة المحافظة واجبار الوزير على الصعود الى لمكتبه".

و وصـل وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم صباح اليوم إلى مُحافظة النجف لمُتابعة عمل المصانع والإطلاع على واقع المشاريع الصناعية في المُحافظـة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وزار الوزير فور وصوله العتبة العلوية واِلتقى بالقائمين على إدارة العتبة ، مؤكداً دعم معاليه لتطوير واقع الشركات والمصانع في المُحافظة وبما ينعكس إيجاباً على الجانب الإقتصادي والاجتماعي للمُحافظـة .

ويتضمن برنامج الزيارة وضع حجر الأساس لمشروع المدينة الصناعية الإقتصادية مُتعددة الأغراض في المُحافظة والتي تُعد من أكبر المُدن الصناعية بمساحة ( 6000 ) دونم وجولات ميدانية في معامل الوزارة ومعامل القطاع الخاص بالمُحافظـة .