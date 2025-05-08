وزير الصناعة يعلن استعداده لتوفير 400 فرصة استثمارية في بابل

شفق نيوز/ أعلن وزير الصناعة العراقي، خالد بتال، يوم الخميس، استعداده الوزارة لتوفير 400 فرصة استثمارية في محافظة بابل.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الصناعة ومحافظ بابل، عدنان فيحان، في الحلة، وحضرته وكالة شفق نيوز.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن زيارة بتال لبابل، تحمل أبعادًا اقتصادية وتنموية مهمة، وجاءت بالتزامن مع فعاليات “ملتقى الاستثمارات” ضمن الحدث العالمي للحضارة البابلية.

وكان في استقبال الوزير، محافظ بابل عدنان فيحان ورئيس مجلس المحافظة أسعد المسلماوي، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين ومدراء الشركات والمعامل التابعة للوزارة في المحافظة.

وقال بتال، خلال المؤتمر، إن محافظة بابل تمتلك مقومات صناعية وبُنى تحتية تجعلها مؤهلة لتكون مركزًا استثماريًا واعدًا، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة وإدارات الشركات الصناعية في المحافظة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على كسر الروتين والعمل بروح القانون والمبادرة من أجل خلق فرص جديدة، ووضع بصمة صناعية فاعلة في بابل توازي أهميتها الجغرافية والاقتصادية.

وأعلن الوزير، استعداد الوزارة لتوفير أكثر من 400 فرصة استثمارية، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، سواء من خلال الشراكة أو استقطاب المستثمرين المحليين والإقليميين، مشددًا على أن جميع الأبواب مفتوحة أمام من يرغب بالاستثمار في بابل.

من جانبه، عبّر محافظ بابل عن شكره وتقديره للوزير على زيارته، مؤكدًا أن التفاهم الكبير بين رؤى الوزارة وطموحات المحافظة سيكون له أثر إيجابي مباشر على الواقع الصناعي، وداعمًا للتنمية الاقتصادية في عموم المحافظة.

وقد لاقت هذه الزيارة ترحيبًا واسعًا من الأوساط الرسمية والشعبية، لما تحمله من بوادر تعاون جاد بين الحكومة المحلية ووزارة الصناعة في سبيل دفع عجلة التنمية والإعمار في بابل.