وزير الصدر يهدد بجعل المحتفلين في قاعة ادباء النجف "عبرة للجميع"

شفق نيوز/ وصف وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، المحتفلين في قاعة ادباء النجف بأنهم "مجموعة بعثية ودواعش"، مهدداً باتخاذ اجراءات اجتماعية وقانونية ليكونوا عبرة للجميع.

وقال صالح محمد العراقي (وزير القائد) في منشور له عبر موقع التواصل فيسبوك، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "ما حدث في مقر ادباء النجف لا يمثلهم على الاطلاق"، معتبراً أنه "قد صدر من مجموعة بعثية ودواعش أو اناس لا وطن لهم غير التشبه بالغرب وعشق العدو الصهيوني، لان مثل تلك الافعال تفرح العـدو وتثير الفتنة".

وأضاف "من هنا اوجه ندائي للمخلصين بعدم التظاهر امام المقر اطلاقاً"، مشدداً "اننا سنتصرف بطرق اجتماعية وقانونية اخرى وسنجعلهم عبرة للجميع".

وأشار إلى أن "كيل التهم جزافاً جـريمة يعاقب عليها الشرع والقانون"، لافتا إلى أن "سماحته (مقتدى الصدر) وجه مسؤوله الامني الخاص بحماية المقر".

وأقام العشرات، يوم امس الجمعة، احتفالية داخل قاعة اتحاد الادباء في النجف لاستذكار حادثة اقتحام ساحة الصدرين في المحافظة العام الماضي، وشهدت الاحتفالية رفع شعارات ضد التيار الصدري.