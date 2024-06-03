وزير الصحة يكلف جرّاحاً بمهام صحة كركوك

شفق نيوز/ كلف وزير الصحة صالح الحسناوي، يوم الإثنين، الدكتور الجرّاح ارجان محمد رشيد مديراً عاماً لصحة كركوك.

وقال مصدر مسؤول في صحة كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الصحة اصدر اليوم أمراً، بتكليف الدكتور ارجان محمد رشيد اخصائي جراحة الجملة العصبية مديراً عاماً لدائرة صحة كركوك واعادة الدكتور زياد خلف لمهام عمله السابق معاوناً للمدير العام".

وأضاف المصدر أن "المدير العام الجديد باشر بمهامه وجرى تسليم ادارة الدائرة له وكذلك باشر الدكتور زياد خلف بمهامه كمعاون لمدير عام صحة كركوك".