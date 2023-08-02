وزير الصحة يكشف لشفق نيوز حقيقة اختفاء أجهزة تبريد من مستشفى ببغداد

شفق نيوز/ نفى وزير الصحة صالح الحسناوي، يوم الأربعاء، اختفاء أجهزة التبريد من إحدى المستشفيات في بغداد، وفيما أشار إلى أن الوزارة من دون موازنة مالية منذ نحو عام ونصف العام، دعا إلى إشاعة ثقافة العمل التطوعي للنهوض بالقطاع الصحي في العراق.

وقال الحسناوي لوكالة شفق نيوز، إن "موضوع اختفاء 160 جهاز تبريد في مستشفى الرشاد للأمراض النفسية غير صحيح، والحقيقة أن هذه الأجهزة من نوع (وندوز) -أوركنديشن- وقسم كبير منها خارج الخدمة ومستهلك، والقسم الآخر ما يزال يعمل".

وأوضح الوزير، أن "الجهاز إذا تعطل يتم إصلاحه من قبل العاملين بأخذ قطع غيار من الأجهزة الأخرى العاطلة عن العمل، وعند إجراء الجرد الروتيني وجدوا أقل من هذا العدد في مخزن المستشفى، كما أن القضية أثيرت من قبل أحد المسؤولين في وزارة الصحة وأصبح قضية رأي عام".

وأشار إلى أن "مستشفى الرشاد يعتبر الأكبر من نوعه في العراق، والمرضى الموجودين فيه بحاجة إلى معاملة خاصة يتطلب تمويلاً كبيراً جداً، في حين أن الوزارة ومنذ العام الماضي ولغاية الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي من دون موازنة وما يتوفر من تخصيصات مالية بالكاد تكفي لتوفير الغذاء للمرضى".

ولفت الحسناوي إلى أن الوزارة "لجأت إلى العتبات المقدسة لسد جزء من النواقص التي تحتاجها وقامت العتبات بتزويدنا بألف سرير مع ملابس للرجال والنساء وأطنان من المعقمات و50 مبردة هواء".

وتابع "شرعنا الآن ببناء أربع ردهات جديدة في مستشفى الرشاد على حساب العتبات، وكما سنقوم ببناء أربع ردهات أخرى من موازنة محافظة بغداد".

وأكد على أن "طبيعة عمل مستشفى الرشاد والمرضى بحاجة إلى تفهم أكثر، ولابد من الإشارة إلى أنه في كل دول العالم مثل هكذا مستشفيات تدار من قبل التبرعات والمتطوعين، ونحن بحاجة إلى إشاعة ثقافة العمل التطوعي".

ونوه الحسناوي إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح المركز العراقي لأمراض الدم وزراعة نخاع العظم، الذي تم تشييده بتبرعات من المتبرعين والوزارة قامت بإكمال المتبقي من الأموال لإنشائه، واقتبس كلام رئيس مجلس الوزراء أثناء الافتتاح حيث قال إن هذه التجربة فريدة في العراق وعلى كل إنسان مقتدر مادياً أن يبنى أو يساهم في بناء مستشفى أو مركز صحي لدعم قطاع الصحي في العراق".

وختم وزير الصحة بالقول "ندعو فعاليات المجتمع العراقي كافة إلى التبرع على قدر المستطاع لبناء هكذا مستشفيات ودعم وتجهيز المرضى وخصوصاً الموجودين في مستشفى الرشاد للأمراض النفسية".

ويوم أمس الأول الاثنين، كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، عن اختفاء 160 جهاز تبريد من مستشفى الرشاد للأمراض النفسية، وعلى إثر ذلك قررت وزارة الصحة سحب يد مدير المستشفى، وتخويل المدير الفني بصلاحيات المدير العام كافة، والإيعاز إلى قسم التفتيش بالإسراع بالتحقيق في الموضوع.