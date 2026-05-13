وزير الصحة يقاضي هيام الياسري بتهمة التشهير (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

قدم وزير الصحة صالح الحسناوي، الذي يشغل منصب وزير الاتصالات وكالة، يوم الأربعاء، شكوى قضائية ضد وزيرة الاتصالات السابقة هيام الياسري بتهمة التشهير.

ووفق وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الشكوى جاءت على خلفية منشورات وتصريحات للياسري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمنت كتاباً مقدماً إلى هيئة النزاهة الاتحادية قالت فيه إن هناك مخالفات تتعلق بإعادة موظفين معاقبين و مفصولين من الخدمة في وزارة الاتصالات.

وبحسب الوثيقة، اعتبر الحسناوي أن ما ورد في الكتاب تضمن معلومات "مغلوطة" وأساءت إليه شخصياً وإدارياً، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.

وكانت الياسري قد تقدمت في السادس من أيار/ مايو 2026 بشكوى إلى هيئة النزاهة ضد الحسناوي ومسؤولين في وزارة الاتصالات، اتهمتهم فيها بإعادة موظفين معاقبين و مفصولين من الخدمة، رغم صدور قرارات مكتسبة الدرجة القطعية بحقهم، فضلاً عن إلغاء إجراءات استرداد أموال قالت إنها أهدرت من شركة الاتصالات الحكومية بمبالغ كبيرة.

واعتبرت الياسري، وفق شكواها، أن إعادة هؤلاء الموظفين “تقوض العدالة وجهود مكافحة الفساد”.