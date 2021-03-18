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وزير الصحة يفاتح البرلمان العراقي لاستثناء ملاكات الوزارة من قانون التقاعد المعدل (وثيقة)
Category: مجتـمع
Date: 2021-03-18T10:33:29+0000
وزير الصحة يفاتح البرلمان العراقي لاستثناء ملاكات الوزارة من قانون التقاعد المعدل (وثيقة)
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