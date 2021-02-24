وزير الصحة يعلن عدد إصابات الأطفال بالسلالة الجديدة: العراق أمام تحدٍ كبير

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، يوم الاربعاء، عن تسجيل أكثر من 300 إصابة بين الأطفال بالسلالة الجديدة لكورونا، مؤكدا أن الوزارة والمؤسسات والمراكز الصحية امام تحد كبير أمام مواجهة الموجة الثانية من الفايروس.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي، إن "هنالك اكثر من 13 الفا و311 حالة وفاة وأكثر من 670 الف أصابة و300 طفل تحت 14 عاما مصابا بفايروس كورونا".

وأضاف، "بعد جهود كبيرة من قبل الجيش الابيض ولجنة الصحة والبيئة وخلية الأزمة تمكنت وزارتنا من مجابهة الجائحة حققت الوزارة نسب شفاء عالية تجاوزت 92٪ وتقليل نسبة الوفيات الى أقل من 1.9 ٪ وهذا يدل على رصانة النظام الصحي العراقي".

واوضح التميمي ان "وزارة الصحة أستطاعت أضافة اكثرمن 80 مستشفى مخصصة لمجابهة الجائحة و12 الف جهاز تنفسي و14 الف سرير و70 مختبرا تشخيصيا بالأضافة لزيادة الطاقة الخزنية للاوكسجين الى اكثر من مليون و800 الف لتر".

وتابع، "تم توفير كافة المستلزمات الطبية والصحية الخاصة بمواجهة الجائحة وكذلك تم إضافة اكثر من 47 جهاز مفراز حلزوني"، مشيرا إلى أن "شراسة هذا الفايروس وسرعة انتشاره تؤثر بشكل كبير على عمل المؤسسات.

ونوه إلى ان "الوزارة اعدت كافة الاجراءات الخاصة بتوفير اللقاح من خلال اقرار (3) شركات رصينة لتوفير اللقاح قريبآ ونحن بصدد انتظار تشريع القانون الخاص بالحصانة واستحداث الصندوق الخاص من قبل البرلمان العراقي"، مبينا أن "اللقاحات مؤمنة مبالغها وقد تم دفع لقاح كوفاكس المخصص بأكثر من 16 مليون جرعة وسيصل العراق قريبآ".

وعبر وزير الصحة عن "شكره وتقديره العاليين لخلية الازمة النيابية ولجميع القطاعات والعتبات المقدسة على إسنادها للوزارة كما أبدى شكرآ وتقديرآ لمجلس الوزراء لتوفير وتخصيص المبالغ المالية".