وزير الصحة يعلن عدد إصابات الأطفال بالسلالة الجديدة: العراق أمام تحدٍ كبير

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، يوم الاربعاء، عن تسجيل أكثر من 300 إصابة بين الأطفال بالسلالة الجديدة لكورونا، مؤكدا أن الوزارة والمؤسسات والمراكز الصحية امام تحد كبير أمام مواجهة الموجة الثانية من الفايروس.
وقال التميمي في مؤتمر صحفي، إن "هنالك اكثر من 13 الفا و311 حالة وفاة وأكثر من 670 الف أصابة و300 طفل تحت 14 عاما مصابا بفايروس كورونا".
وأضاف، "بعد جهود كبيرة من قبل الجيش الابيض ولجنة الصحة والبيئة وخلية الأزمة تمكنت وزارتنا من مجابهة الجائحة حققت الوزارة نسب شفاء عالية تجاوزت 92٪ وتقليل نسبة الوفيات الى أقل من 1.9 ٪ وهذا يدل على رصانة النظام الصحي العراقي".
واوضح التميمي ان "وزارة الصحة أستطاعت أضافة اكثرمن 80 مستشفى مخصصة لمجابهة الجائحة و12 الف جهاز تنفسي و14 الف سرير و70 مختبرا تشخيصيا بالأضافة لزيادة الطاقة الخزنية للاوكسجين الى اكثر من مليون و800 الف لتر".
وتابع، "تم توفير كافة المستلزمات الطبية والصحية الخاصة بمواجهة الجائحة وكذلك تم إضافة اكثر من 47 جهاز مفراز حلزوني"، مشيرا إلى أن "شراسة هذا الفايروس وسرعة انتشاره تؤثر بشكل كبير على عمل المؤسسات.
ونوه إلى ان "الوزارة اعدت كافة الاجراءات الخاصة بتوفير اللقاح من خلال اقرار (3) شركات رصينة لتوفير اللقاح قريبآ ونحن بصدد انتظار تشريع القانون الخاص بالحصانة واستحداث الصندوق الخاص من قبل البرلمان العراقي"، مبينا أن "اللقاحات مؤمنة مبالغها وقد تم دفع لقاح كوفاكس المخصص بأكثر من 16 مليون جرعة وسيصل العراق قريبآ".
وعبر وزير الصحة عن "شكره وتقديره العاليين لخلية الازمة النيابية ولجميع القطاعات والعتبات المقدسة على إسنادها للوزارة كما أبدى شكرآ وتقديرآ لمجلس الوزراء لتوفير وتخصيص المبالغ المالية".