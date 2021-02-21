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وزير الصحة يعلن زيادة الإقبال على المستشفيات بعد دخول السلالة الجديدة للعراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-21T10:10:32+0000
وزير الصحة يعلن زيادة الإقبال على المستشفيات بعد دخول السلالة الجديدة للعراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي يوم الأحد زيادة الإقبال وبشكل "ملفت" على المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد كافة بعد تسجيل الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "منذ بداية تفشي السلالية الجديدة أصبحت نسبة الدخول إلى المستشفيات بشكل ملفت للنظر، وازدادت نسبة المرضى الراقدين من 700 مريض الى 1596 مريضا، وعدد الحالات الحرجة من 123 حالة إلى 316 حالة.

واضاف ان تلك النسب والمعدلات للإصابات تنذر بالخطر ولا سيما يوم غد وفي الساعة الخامسة صباحا حينما يبدأ حظر التجوال الجزئي وبداية العمل للمؤسسات الحكومية، وكذلك أرباب العمل الخاص لذلك نهيب بالعاملين كافة في القطاعين العام والخاص الالتزام بالتعليمات الصحية".

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