وزير الصحة يعفي مدير مستشفى الكرخ العام في بغداد

شفق نيوز- بغداد

اتخذ وزير الصحة العراقي عبد الحسين الموسوي، مساء الأحد، إجراءات إدارية وانضباطية خلال جولة ميدانية مسائية مفاجئة في مستشفى الكرخ العام بالعاصمة بغداد.

وشملت الإجراءات، بحسب بيان للوزارة ورد إلى وكالة شفق نيوز، قبول إعفاء مدير المستشفى من منصبه، وتكليف مدير عام دائرة التفتيش في الوزارة بإدارة المستشفى وكالة من موقع أدنى لمدة أسبوعين، على أن تقدم خلال هذه المدة رؤية شاملة للنهوض بواقع المستشفى المتردي، بما يضمن استمرارية العمل، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات الصحية.

كما وجه وزير الصحة بضرورة الالتزام بالواجبات تجاه المرضى وتقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين.