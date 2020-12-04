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وزير الصحة يصل الى كركوك

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-04T07:20:48+0000
وزير الصحة يصل الى كركوك

شفق نيوز/ وصل وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي صباح اليوم الجمعة الى محافظة كركوك.

وفور وصوله توجه الى مستشفى كركوك العام للاطلاع على الاوضاع الصحية هناك.

وسيفتتح التميمي خلال الزيارة مستشفى جديداً بسعة 180 سريرا.

وسيناقش الوزير مع المسؤولين الصحيين في كركوك ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا وتصدر المحافظة المراتب الأولى بالموقف الوبائي على مستوى العراق.

من جهتها قالت الوزارة في بيان مقتضب ان التميمي التقى محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري لمتابعة اجراءات مجابهة جائحة كورونا والخدمات الطبية في المحافظة.

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