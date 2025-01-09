وزير الصحة يزور البصرة بعد ذي قار استجابة لمطالب محتجين

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، محافظة البصرة لافتتاح مستشفى فيها وذلك نزولا عند طلب المحتجين في قضاء "الصادق".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز: إن "وزير الصحة يزور البصرة اليوم الخميس لوضع حجر الأساس لمستشفى قضاء الصادق تلبية لمطالب المتظاهرين بعد اعتصامات دامت لأسابيع".

و وصل وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، إلى محافظة ذي قار للإشراف على المباشرة بتشغيل مستشفى الناصرية التعليمي سعة 492 سرير ضمن مشروع إدارة المستشفيات الحديثة.