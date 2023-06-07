وزير الصحة يخص شفق نيوز بمستجدات "النزفية" ويشير لـ"تحريف" معلومات

شفق نيوز / طمأن وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، يوم الأربعاء، المواطنين كافة، بالسيطرة على الحمى النزفية عبر الالتزام بتوجيهات الوزارة التوعوية لكل من المستهلكين والرعاة، وفيما أشار إلى وجود تهويل إعلامي، أشرّ وجود تحريف لتصريحات مسؤولين، وتوعد بالملاحقة القضائية أولئك المحرفين.

وقال الحسناوي، لوكالة شفق نيوز، إن "مرض الحمى النزفية هو من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوانات المصابة إلى البشر عن طريق الدماء الملوثة أو اللحوم، وهناك تهويل إعلامي وهناك تحريف للتصريحات التي يعلنها المسؤولون في وزارة الصحة، وهذا التحريف غير مقبول إطلاقاً".

وأضاف أن "وزارة صحة ماضية باتجاه إقامة دعاوى قضائية ضد كل من يحرف تصريح المسؤول في الوزارة ويكون الهدف منه تشويش الرأي العام وإشاعة القلق لدى المواطنين".

وأشار إلى أن "الحمى النزفية موجودة في العراق، وهي ليست وليدة العام الحالي، وإنما منذ سنوات، وهذا العام نسبة الوفيات بالحمى النزفية أقل من العام الماضي".

ولفت الحسناوي، إلى "توجيه رسائل (توعوية) سواء إلى الفلاحين، أو إلى الرعاة والقصابين وكذلك إلى المستهلكين، ورغم أن الحالات المسجلة والمؤكدة بالفحص هي حالات ليست كثيرة، لكن ضمن مسؤولية وزارة الصحة تقليل هذه الحالات"، مطمئناً المواطنين بعدم القلق، مادام هناك التزام بكل ضوابط الوقاية المتعلقة بالمستهلكين والرعاة".

وختم وزير الصحة حديثه بالقول: "هناك تعاون بين وزارتي الصحة والزراعة لغرض مكافحة الناقل المسبب لهذا المرض"، منوهاً إلى أن "وزراعة الزراعة ستبدأ خلال الفترة المقبلة بحملة لمكافحة الحيوانات المصابة بالحمى النزفية.

والحمى النزفية، حمى فيروسية تنتقل عادة من الحيوانات المصابة للبشر عبر الدماء الملوثة أو اللحوم، مع أن الفيروس يموت إن طبخ اللحم المصاب والملوث بالفيروس بشكل جيد، فإنه قد ينتقل حتى عبر دم الحيوانات المصابة.

ويحذر الخبراء من أن الفيروس قد ينتقل أيضا من إنسان لآخر، خاصة عن طريق الاتصال الجنسي أو اللعاب ومختلف سوائل الجسم.

وتشمل الأعراض المبكرة للمرض، حمى وتعب أو ضعف أو شعور العام بوعكة، ودوار وآلام بالعضلات أو العظام أو المفاصل، إضافة إلى الغثيان والقيء والإسهال.

وقد تهدد الأعراض حياة الشخص المصاب، فتشمل نزيفا تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، أو خللا وظيفيا في الجهاز العصبي، مع الغيبوبة والهذيان وأحيانا الفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.