وزير الصحة يحذر من موجة جديدة لكورونا تجتاح العراق ويعلن ارتفاع الاصابات اكثر من 2%

شفق نيوز/ حذرّ وزير الصحة والبيئة حسن التميمي يوم الاربعاء من موجة جديدة لفيروس كورونا أشدُّ فتكاً تجتاح العراق في حال إستمرار السكان بعدم الالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "قبل 30 يومياً من الآن حققنا إنجازاً كبيراً في معدل الاصابات بالفيروس حيث تراجعت الى 1%".

واستدرك القول انه "في الاسبوع الاخير ازدادت اعداد الاصابات فمن بين مليوني ونصف المليون فحص اجرتها المختبرات الطبية سجلنا 2500 إصابة جديدة أي ارتفعت النسبة الى 2.5% بعدما كانت 1%".