سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الصحة يحذر من موجة جديدة لكورونا تجتاح العراق ويعلن ارتفاع الاصابات اكثر من 2%

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-03T08:27:29+0000
وزير الصحة يحذر من موجة جديدة لكورونا تجتاح العراق ويعلن ارتفاع الاصابات اكثر من 2%

شفق نيوز/ حذرّ وزير الصحة والبيئة حسن التميمي يوم الاربعاء من موجة جديدة لفيروس كورونا أشدُّ فتكاً تجتاح العراق في حال إستمرار السكان بعدم الالتزام بالتدابير والاجراءات الوقائية.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "قبل 30 يومياً من الآن حققنا إنجازاً كبيراً في معدل الاصابات بالفيروس حيث تراجعت الى 1%".

واستدرك القول انه "في الاسبوع الاخير ازدادت اعداد الاصابات فمن بين مليوني ونصف المليون فحص اجرتها المختبرات الطبية سجلنا 2500 إصابة جديدة أي ارتفعت النسبة الى 2.5% بعدما كانت 1%".

related

العراق يسجل 75 حالة وفاة و 3291 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-08-23 13:46:08
العراق يسجل 75 حالة وفاة و 3291 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

العراق يسجل 2200 اصابة جديدة بكورونا في اعلى معدل منذ تفشي الجائحة

Date: 2020-06-24 17:38:49
العراق يسجل 2200 اصابة جديدة بكورونا في اعلى معدل منذ تفشي الجائحة

بإنخفاض ملحوظ بالوفيات .. العراق يسجل 2880 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-11-07 12:22:02
بإنخفاض ملحوظ بالوفيات .. العراق يسجل 2880 اصابة جديدة بكورونا

العراق يشرع بفحص للإيرانيين والصينين المتواجدين على اراضيه ويحد تحركاتهم

Date: 2020-02-23 16:25:56
العراق يشرع بفحص للإيرانيين والصينين المتواجدين على اراضيه ويحد تحركاتهم

العراق يعلن 1362 اصابة مقابل 20 حالة وفاة بكورونا خلال يوم

Date: 2020-12-18 12:02:04
العراق يعلن 1362 اصابة مقابل 20 حالة وفاة بكورونا خلال يوم

كورونا العراق.. 55 وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة بيوم واحد

Date: 2020-10-24 12:53:25
كورونا العراق.. 55 وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة بيوم واحد

العراق يسجل نسبة تعاف أكثر من الاصابات الجديدة بكورونا

Date: 2020-08-29 10:25:59
العراق يسجل نسبة تعاف أكثر من الاصابات الجديدة بكورونا

العراق يسجل اقل من 2000 إصابة بكورونا وحالات الشفاء تتفوق

Date: 2020-12-04 12:02:55
العراق يسجل اقل من 2000 إصابة بكورونا وحالات الشفاء تتفوق