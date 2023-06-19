وزير الصحة يتحدث لشفق نيوز عن آلية عمل لجنة مكافحة المخدرات وافتتاح مراكز علاج الإدمان

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تعمل على جانبين داخلي وخارجي لمنع دخول المخدرات للعراق، فيما كشف عن توقيت افتتاح مراكز معالجة في كل المحافظات.

وقال وزير الصحة لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الصحة لديها عمل على مستوى عالٍ يتكون من جزأين الأول داخل العراق، والثاني خارج العراق بالتعاون مع الدول الإقليمية المحيطة بالعراق".

وأضاف الحسناوي أن "العمل يكون على جانبين: الأول الحد من دخول المخدرات إلى الأراضي العراقية وهو العرض، والجانب الثاني هو تقليل الطلب من خلال حملات التوعية وتوفير الخدمات، مبيناً أن "في الآونة الأخيرة تم فتح مركز الخدمات النوعية لمعالجة المتعاطي المخدرات".

وتابع الوزير أن "هناك مشروعاً في وزارة الصحة وهو افتتاح مركز أو وحدة معينة في كل محافظة المعالجة المتعاطي المخدرات سيبدأ العمل له في العام المقبل".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصف، يوم 9 آيار 2023، الحرب التي تخوضها السلطات العراقية ضد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بأنها "معقّدة"، مشدداً في الوقت ذاته على عدم التهاون في مواجهة هذه الآفة التي بات خطرها يهدد المجتمعات والدول.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد إنعقاد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة المخدرات تشارك فيه (المملكة العربية السعودية، و جمهورية مصر العربية، و الجمهورية العربية السورية و الجمهورية الايرانية الاسلامية، و الجمهورية اللبنانية، و المملكة الاردنية الهاشميةو دولة الكويت،و الجمهورية التركية) بالإضافة الى العراق البلد المضيف، فضلا عن مجلس وزراء داخلية العرب، و المكتب العربي لشؤون المخدرات و الجريمة، وجامعة نايف للعلوم الامنية والعسكرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واستمرت أعمال وفعاليات المؤتمر الدولي الأول لمكافحة المخدرات في بغداد ليومي التاسع والعاشر من شهر آيار الجاري.