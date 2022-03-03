وزير الصحة: نسبة وفيات كورونا 1% في العراق وهي الأدنى في العالم

شفق نيوز/ صرّح وزير الصحة هاني موسى العقابي، يوم الخميس، بأن نسبة الوفيات 1% من بين الإصابات بفيروس كورونا في العراق، عاداً هذه النسبة أنها الأدنى على مستوى العالم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش إفتتاح مستشفى السلامة الألماني سعة 100 سرير في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.

وقال الوزير خلال المؤتمر، إن الوزارة نجحت "في مواجهة الجائحة بانجازها زيادة اسرة العناية المركزة من 300 سرير الى 3500 سرير واستحداث أكثر من (٧٠) مختبرا بعد ان كان مختبر واحد خاص بفيروس كورونا في بغداد والمحافظات واقليم كوردستان.

وأشار الى ان نسبة وفيات كورونا في العراق ١% من الاصابات وهو ادنى مستوى قياسا بدول العالم وذلك بفضل جهود ملاكات وزارة الصحة.

وحضر مراسم افتتاح المستشفى التي جرت اليوم رئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية محمد هاشم العاني، والقائم بأعمال سفارة جمهورية المانيا الاتحادية بيتر فيلتن، ومديرة بنك التنمية الالماني آنا باشكة، ومدير دائرة صحة بغداد الكرخ سعد كامل اللامي، و المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر وعدد من الاطباء ومنتسبي الصحة.

في غضون ذلك أفتتح رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مستشفى الحسين العسكري وسط بغداد .