وزير الصحة لشفق نيوز: نتوقع الدخول بالموجة الرابعة.. وهكذا نقلل خطورتها

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة العراقي هاني العقابي، يوم الأربعاء، عن تطعيم نحو 8 مليون عراقي باللقاح المضاد لفيروس كورونا، متوقعاً دخول البلاد بالموجة الرابعة.

وقال العقابي لوكالة شفق نيوز، إن "العراق مر بموجات متعددة منذ ظهور وباء كورونا، والان العراق في نهاية الموجة الثالثة"، موضحة أن "اغلب الأسرة الموجودة في المستشفيات ودوائر الصحة امتلأت بالمصابين في وقتها ووصلنا إلى تسجيل 5 آلاف مصاب في الموجة الثالثة".

وتابع، "نسبة الوفيات حسب المنظمة الصحة العالمية لا تتجاوز 1% بالعراق، وان العراق في المركز الـ12 ضمن دول المنطقة و11 عالميا بنسبة الوفيات، وهذا كله بجهود الكوادر الطبية".

واوضح العقابي، انه "مع كل موجة يأتي متحور ونتوقع ان تأتي موجة خامسة لدول أوروبا ورابعة لدول المنطقة". ولفت الى أن "التقليل من خطورة تلك الموجة يكون عبر الالتزام بالوقاية الصحية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة واخذ اللقاح".

وبين وزير الصحة ان "نسبة الملقحين بالعراق وصلت الى حوالي 8 مليون للجرعة الأولى و5 مليون للجرعة الثانية، وان العراق في طريق الوصول إلى نسب جيدة من الملقحين خلال الفترة المقبلة".

وفي السياق، أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) في وزارة الصحة، وصول الوجبة الاخيرة من الجزء الثاني للجولة السابعة من حصة العراق للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد عبر مرفق كوفاكس عبر مطار بغداد الدولي.

واكد مدير الشركة علي حسن البلداوي أن اللقاح من انتاج شركة فايزر وتم توزيع الشحنات لكافة المنافذ التلقيحية ومنافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات بما فيها اقليم كوردستان.