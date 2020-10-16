وزير الصحة: لا عودة لحظر التجوال والعراق الاول عالميا بمعدلات الشفاء من كورونا

شفق نيوز/ جدد وزير الصحة العراقي حسن التميمي اليوم الجمعة التأكيد بعدم العودة لاجراءات فرض حظر التجوال والعزل لمواجهة كورونا، مشيرا الى ان العراق يحتل المرتبة الاولى عالميا بمعدلات الشفاء من الجائحة.

وقال التميمي في تصريح للصحفيين خلال زيارته محافظة ديالى، إن "حظر التجوال موضوع انتهى ولا رجعة اليه، والعراق يحتل المرتبة الاولى عالميا من حيث الشفاء من وباء كورونا والمرتبة 72 من حيث الوفيات بالجائحة"، منوها الى انخفاض كبير باعداد وفيات كورونا في البلاد.

واستعرض التميمي بعض انجازات وخطط مواجهة جائحة كورونا قائلا انه "تم انجاز 25 مستشفى ميدانيا لمواجهة كورونا في العراق, 5 منها في نينوى و7 في ديالى و13 في ذي قار وبمعدل 10 الاف سرير .

وعن مستجدات توفر لقاح كورونا في البلاد اوضح" ان العراق ضمن اتحاد "كافي" وهو اتحاد شركات عالمية مصنعة للقاح كورونا وان العراق حجز 8 ملايين جرعة من اللقاح تكون اولويتها للكوادر الصحية والاجهزة الامنية والمصابين بالامراض المزمنة"، مشيرا الى ان العراق "سيكون اول دولة تحصل على اللقاح بعد مصادقة الصحة العالمية عليه".

واعلن وزير الصحة ايضا افتتاح 5 مشاريع صحية في ديالى منها 3 مراكز صحية في "بهرز وبلدروز والمقدادية" من مجموع 14 مركزا تم بناؤها وترميمها في المحافظة، وافتتاح ردهات طبية حديثة في مستشفيات البتول والزهراء ومركز "الديلزة" في قضاء بلدروز خاص بامراض الكلى لاختزال الجهود ورفع الاعباء عن المرضى جراء المراجعات الطبية الى بغداد ومناطق اخرى بعيدة.

واردف بالقول "استحدثنا في ديالى ردهات جديدة للاطفال و"الخدج" وقاعات للدراسات واستقبال اطباء للدراسات العليا وفي تخصصات متعددة".

واشار التميمي الى عودة العمل بالمستشفى الاسترالي في ديالى سعة 500 سرير والذي سيدخل الخدمة بعد عام ونصف العام لاستيعاب جميع الحالات المرضية ومنها السرطانية، واصفا اياه بانه "ارقى المستشفيات في الشرق الاوسط".

وعن مطالب الكوادر الصحية بصرف مخصصات الخطورة ورفع التسكين في الرواتب اجاب "اللجة العليا للسلامة الوطنية استثنت الملاكات الطبية ووافقت على صرف العلاوات والترفيعات واعتبارا من 2021 الى جانب مفاتحة الجهات المعنية لصرف مخصصات للكوادر الصحية" .