وزير الصحة: شمول جميع العراقيين بخدمات الضمان الصحي يستغرق 10 سنوات

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، يوم الخميس، أن عملية شمول جميع العراقيين بخدمات قانون الضمان الصحي يستغرق 10 سنوات من الزمن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة لجنة الصحة والبيئة النيابية وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال الحسناوي خلال المؤتمر، إنه ستنطلق يوم الاحد القادم خدمات قانون الضمان الصحي، مبينا ان القانون سيشمل موظفي وزارات الكهرباء، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات، ومفوضية حقوق الانسان ومجلس الخدمة الاتحادي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، والامانة العامة لمجلس الوزراء، وبيت الحكمة.

وأضاف أنه سيشمل أيضا منافذ الضمان الصحي مستشفى الكندي ومدينة الطب وابن البيطار والكاظمية والعيادات الاستشارية ومستشفى سعد الوتري واليرموك.

كما أشار وزير الصحة، إلى أن المشمولين بالضمان سيُستقطع واحد بالمئة من رواتبهم، داعيا الموظفين المشمولين للتوجه الى المنافذ المذكورة لاكمال البيانات والحصول على الخدمات الصحية مستقبلاً.

وتابع بالقول ان قانون الضمان الصحي يحتاج إلى 10 سنوات لشمول جميع العراقيين بخدماته.

من جهته قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي خلال المؤتمر الصحفي، ان اللجنة تتابع مع وزارة الصحة تطبيق قانون الضمان الصحي، مؤكدا أن المرحلة الأولى للقانون ستنطلق يوم الأحد المقبل، والتي هي تعد بداية النهوض بالواقع الصحي في العراق.