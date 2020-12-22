وزير الصحة العراقي يوصي بحظر للتجوال اعتباراً من الـ24 من الشهر الجاري

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة العراقي، يوم الثلاثاء، بتقديم توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بفرض حظر للتجوال من الساعة الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً اعتباراً من يوم 24 من الشهر الجاري، للوقاية من تفشٍ جديد لوباء كورونا.

وقال وزير الصحة، حسن التميمي، في تصريح أوردته الوزارة واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن التوصية تأتي بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة.

وأشار إلى أن "العديد من دول العالم اتخذت إجراءات مماثلة سواء بفرض حظر التجوال أو غلق بعض المرافق العامة التي تشهد تجمعات بشرية للاحتفال بأعياد الميلاد، أو تشديد الإجراءات فيها، والعراق ليس ببعيد عن ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا".

وحذر التميمي من أن "السلالة الجديدة من كورونا تتميز بسرعة انتشارها وقد اضطرت أكثر من 40 دولة إلى إجراء الغلق التام لحدودها خشية انتقال الفيروس إليها، ما يستدعي اتخاذنا إجراءات مشددة للحماية من هذه السلالة".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة ولجنة الامر الديواني 217 عقدت اليوم اجتماعاً بحضور ممثلين من الطبابة العسكرية وطبابة الداخلية والحشد، وناقشنا ما يجري ما يحدث في العالم".

وشدد التميمي على أن "تهاون المواطنين في الالتزام بتعليمات الوقاية من الوبائية قد تؤدي إلى عودة تفشي الوباء خاصة مع ظهور السلالة الجديدة، على الرغم من أن العراق وضعه أفضل من باقي الدول من حيث تراجع أعداد الإصابات والوفيات وارتفاع نسب الشفاء والفحوصات".

ولفت إلى أن "هناك تهاون من قبل بعض المؤسسات التربوية والتعليمية، وبالأخص المدارس الأهلية فعلى الرغم من تحديد الدوام المدرسي بيوم واحد إلا أن بعض المدارس جعلت الدوام لأربعة أيام في الأسبوع وقد صدر أمر بإغلاقها".