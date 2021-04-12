وزير الصحة العراقي يوصي بحظر تجوال برمضان وفرض قيود مشددة

شفق نيوز / أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، يوم الاثنين، التوصيات الخاصة بشهر رمضان، فيما أكد أن حظر التجول الجزئي سيبدأ من السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا.

وذكر التميمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحظر الشامل خلال شهر رمضان، سيبقى يومي الجمعة والسبت فقط"، لافتا إلى أن "في حال عدم الالتزام يمكن أن يكون الحظر الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت".

وأضاف أن "المطاعم سيسمح لها مزاولة عملها على أساس خدمة التوصيل، إضافة إلى اعطاء فرصة لمحال الحلويات للعمل"، مشيرا إلى وجود "حالات انسانية استوجبت فتح مرافق الحياة للحصول على لقمة العيش للمواطنين، تحت الشروط الصحية".

وتابع التميمي، "سيسمح كذلك للصيدليات والعيادات وبعض المرافق المهمة التي يحتاجها المواطن من أفران الصمون وغيرها ذات الأهمية لدى المواطن بمزاولة عملها".

وتأتي هذه التوصيات بالتزامن مع حلول شهر رمضان، والازدياد الملموس في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فضلا عن عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، وفقا لمسؤولين في وزارة الصحة.