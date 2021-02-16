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وزير الصحة العراقي يكشف لشفق نيوز الآلية العلاجية لمواجهة السلالة الجديدة

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-16T10:46:04+0000
وزير الصحة العراقي يكشف لشفق نيوز الآلية العلاجية لمواجهة السلالة الجديدة

شفق نيوز/ قال وزير الصحة العراقي، الثلاثاء، إن البلاد ستعتمد على البروتوكول الطبي الخاص بكوفيد-19 لعلاج المصابين بالسلالة الجديدة المتحورة.

وقال حسن التميمي لوكالة شفق نيوز، "إن السلالة الجديدة تمتاز بسرعة الانتشار، وسنعتمد على البروتوكول الطبي الخاص بكوفيد-١٩ والطرق التشخيصية لذلك، قد تكون حدتها أقل أو أكثر بقليل، يبقى المحدد الأساس التزام المواطن بالتعليمات الطبية من ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات الطبية.

وعن أعداد الإصابات بالسلالة الجديد قال التميمي، "الإصابات نفسها مع كوفيد-19، وطرق التشخيص نفسها، المهم أننا ميّزنا السلالة الجديدة للتعامل معها".

وأضاف أن "الغاية من الإغلاق هو قطع انتشار السلالة، فهذه النوعية تنتشر عن طريق التجمعات".

وكان أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، أعلن أمس في مؤتمر صحفي عن دخول السلالة الجديدة لجائحة كورونا في العراق، محذرا من خطورتها في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصحية.

وأكد الوزير أن "السلالة الجديدة يمكن أن تصيب الأطفال"، فيما لم يحدد عدد هذه الإصابات ولا أماكن انتشارها.

وأصدرت السلطات العراقية، السبت، قرارا يقضي بفرض حظر تجوال ليلي يبدأ في الـ18 من فبراير/ شباط لمدة أسبوعين، وإغلاق المدارس وأماكن عامة بينها المساجد ومراكز التجميل، للحد من تفشي "كورونا".

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