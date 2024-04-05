وزير الصحة العراقي: لدينا فائض في بعض التخصصات الطبية

شفق نيوز/ أكد وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، يوم الجمعة، نحتاج الى ثقافة مجتمعية بخصوص مشروع التتبع الدوائي، فيما اشار إلى وجود فائض في بعض التخصصات الطبية

وقال الحسناوي خلال جلسة حوارية أقامها مركز الرافدين للحوار "RCD"، "نحارب الادوية التي تدخل بصورة غير شرعية وإصدار عقوبات رادعة بهم"، مشيرا الى اننا بحاجة الى ثقافة مجتمعية بشأن مشروع التتبع الدوائي لفحص الادوية الموجودة في الصيدليات وإلزامها بوضع لواصق المنشأ والاسعار".

واضاف "لدينا فائض في بعض التخصصات الطبية ونحتاج الى بعض التخصصات من ضمن خريجي المجموعة الطبية".