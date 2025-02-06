وزير الصحة العراقي: ديالى ستضم أحدث مركز لعلاج السرطان

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، يوم الخميس، قرب افتتاح مركز متطور لعلاج الأورام السرطانية وتجهيزه بأحدث الأجهزة على مستوى العالم في محافظة ديالى.

وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي عقده في محافظة ديالى، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "محافظة ديالى تشهد حالياً إنشاء خمس مستشفيات من موازنة المحافظة وسيتم تجهيزها من قبل وزارة الصحة".

وأضاف "كما يجري حالياً إنشاء مركز لعلاج الأورام السرطانية في بعقوبة ونسبة إنجازه الحالية بلغت 85‎%‎ وسيجهز أيضاً من قبل وزارة الصحة حيث وصلت الأجهزة إلى مخازن دائرة صحة ديالى وهي الأحدث على مستوى العالم وستدخل الخدمة في المركز فور إنجازه بشكل تام".

وأشار إلى أن "الأجهزة التي وصلت إلى ديالى هي الأولى من نوعها في المحافظة وعندما يتم نصبها سيكون المركز بمواصفات عالمية"، لافتاً إلى أن "هناك مشروع وضع حجز الأساس لتنفيذه ضمن الاتفاقية الإطارية لبناء مستشفى سعة 100 سرير في المقدادية، فضلاً عن مشروع سينفذ قريباً لمستشفى في جلولاء".

وأكد وزير الصحة أن "هناك متابعة لمعالجة كل العقبات التي تواجه بناء المستشفى الأسترالي سعة 400 سرير وهو متلكئ منذ العام 2009"، مبيناً أن "هناك تنسيق كبير لإحداث نقلة نوعية في الواقع الصحي في محافظة ديالى التي لم تشهد بناء مستشفى جديد منذ عشرات السنين".