وزير الصحة العراقي: إتلاف أكثر من 25 طناً من المواد المخدرة

شفق نيوز - بغداد

أعلن وزير الصحة العراقي صالح مهدي الحسناوي، يوم الخميس، إتلاف أكثر من 25 طناً من المواد المخدرة بالتعاون مع الجهات المتخصصة في البلاد وذلك خلال العمر الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأشار الوزير في كلمة القاها خلال انطلاق اعمال مؤتمر ومعرض مجلس السرطان الثالث في العراق، الى افتتاح مركز القناة للتأهيل الاجتماعي، الأكبر في الشرق الأوسط لعلاج الإدمان، ومركز مدينة الصدر لعلاج الأورام.

و أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في العام 2024، ضبط أكثر من 6 أطنان من المواد المخدرة وإلقاء القبض على آلاف الأشخاص بتهم المتاجرة والترويج وتعاطي تلك المواد خلال العام 2024.

كما وأعلنت الوزارة صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.

وكان المركز الاستراتيجي العراقي لحقوق الإنسان، قد كشف نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، عن تفكيك 230 شبكة ضمنها 27 شبكة دولية لتجارة المخدرات من قبل المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية.

وذكر المركز، أن "عدد الملقى عليهم في تجارة وحيازة المخدرات بلغ 43 ألف تاجر وحائز مخدرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بينهم 150 تاجراً أجنبياً".

وأضاف، أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات ضبطت أكثر من 28 طناً من المخدرات والمؤثرات العقلية اضافة إلى ملايين الحبوب المخدرة والمهلوسة" مبيناً أن "نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت (17٪) وأن أعلى نسب لأعمار المتعاطين كانت من (15_30) سنة".

وأوضح المركز، أن "أكثر المواد تعاطياً في العراق هي الكريستال حيث بلغت (37.3٪) والكبتاجون بنسبة (34،35٪) والانواع الاخرى بلغت (28،35٪)"، مشيراً إلى أن "عام 2022 شهد إتلاف 5 آلاف طن من المخدرات والمؤثرات العقلية و54 مليون حبة مخدرة و31 ألف أمبولة و9 آلاف قنينة من المخدرات المختلفة".

وأشار إلى أن "عام 2023 شهد إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بواقع طنين ومائة وثمانية عشر كغم وثلاثمئة وستة وثمانين غراما، بالإضافة الى أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثين الفاً ومائة واثنين وثلاثين قرصاً مخدراً".

وتابع التقرير، قائلاً إن "عام 2024 شهد اتلاف الكمية البالغة (42,322,380) مليغراماً من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة و 772 من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة".