وزير الصحة العراقي الأسبق: العالم تعايش مع كورونا ولا عودة لحظر التجوال

شفق نيوز/ أكد وزير الصحة العراقي الاسبق جعفر علاوي، يوم الثلاثاء، أن دول العالم بدأت تتعايش مع فيروس كورونا واعتباره مشابهاً للإنفلونزا الاعتيادية.

وقال علاوي لوكالة شفق نيوز، إن "متحور كورونا اوميكرون ما يزال يشكل خطرا على حياة المواطنين، وبالتالي عليهم الاسراع والتوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس".

وأضاف "اللقاحات اثبتت فاعليتها وفائدتها لحماية جسم الانسان من فيروس كورونا، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات والوقاية الصحية"، لافتا إلى إن "العراق لا يحتاج العودة إلى حظر التجوال".

وتابع علاوي، أن "أغلب الدول بدأت تتعايش مع فيروس كورونا واعتبرت الفيروس مشابهاً للإنفلونزا الاعتيادية بعد ارتفاع معدل اخذ اللقاح في تلك الدول".

وسجلت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً بوفيات فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وبحسب الموقف الوبائي الذي تنشره وكالة شفق نيوز أدناه، فأن مختبرات الوزارة 35 حالة وفاة جديدة و2984 إصابة اضافة الى 5938 حالة شفاء.

وكانت الوزارة سجلت امس 25 حالة وفاة و3011 إصابة فضلا عن 6171 حالة شفاء من الفيروس.