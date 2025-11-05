وزير الصحة العراقي: القطاع الخاص من المشاكل الكبيرة والأدوية مسعّرة بنسبة 90%

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، يوم الأربعاء، أن القطاع الخاص هو أحد أبرز المشاكل الكبيرة، فيما بين أن نسبة الأدوية المسعرة بلغت 90%.

وقال الحسناوي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الصحة لا تتحمل صحة المواطن، انما كافة الوزارات الأخرى، حوادث الطرق والزراعة والموارد كلها تنعكس على وزارة الصحة، وان الضمان الصحي الاجتماعي كان حلم يراود اكثر المسؤولين في وزارة الصحة واقر وتم تفعيله"ز

وأضاف ان "عدد المراجعين للمؤسسات الصحية خلال ثلاثة سنوات بلغ 181 مليون مراجع، وان عدد المستشفيات التي فتحت خلال هذه الفترة بلغ 20 مستشفى، وان هناك 16 مستشفى ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية سعة 500 سرير لكل مستشفى".

وتابع أن :المشاريع قد الإنجاز بلغت 62 مستشفى و21 مركزا تخصيصيا و78 مركزا صحيا، وان عدد اسرة المستشفيات بلغت 53 ألف سرير، وأسرة في العناية المركزة بلغت 1192 سريرا، وأسرة انعاش القلب بلغت 998 سريرا".

وأشار إلى أن "قانون الضمان الصحي من القوانين المهمة وان اعداد المسجلين بلغت مليونين و250 الف شخص، ونعمل على توسيع دائرة التسجيل إلى تسعة محافظات اخرى، وعند تطبيق القانون في مرحلة الأخيرة يصبح لكل مواطن ضمان صحي خاص به، وتصل خدمة التخفيض إلى 100‎% لبعض الفئات وبعض الأمراض واحيانا إلى 75‎%‎".

واستطرد "عملنا في القطاع الخاص واحد المشاكل الكبيرة، واستحصلنا قرارات من مجلس الوزراء تمكنا من خلال السيطرة على قطاع الدواء واصبحت 90‎%‎ من الادوية في القطاع مسعرة، وبإمكان تحديد الاسعار الموجودة على الادوية".

وأكمل: نسبة وفيات النساء والأطفال انخفضت بشكل ملحوظ، وتم انشاء وحدات صحية في المدارس بجهود وزارة الصحة، وان هناك مجموعة من الأمراض الوراثية تم اكتشفها خلال العمر المبكر للطفل ويمكن علاج هذا المرض وتم فحص اكثر من 600 الف وليد وتم اكتشاف الأمراض وتحويل الأطفال المصابين للعلاج.

ولفت إلى أنه "ادخلنا مشروع اكتشاف الضغط الدم، وان هناك مراكز صحية تساهم فحص ضغط الدم وتمكننا فحص 350 الف مواطن وان هناك 12‎%‎ من هولاء لم يعرفوا ان الديهم إصابات بضغط الدم".

وفي مجال المخدرات، بين الوزير: عملنا من خلال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات وتم فتح مركز القناة، ولدينا مشاريع بكافة المحافظات وتعاون مع وزارة الداخلية لإنشاء مراكز لمعالجة الادمن ومكافحة المخدرات في كافة المحافظات".