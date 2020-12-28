وزير الصحة العراقي: التلقيح ضد كورونا سيكون اختيارياً

شفق نيوز/ كشفَ وزير الصحة والبيئة حسن التميمي عن تشكيل فريق فني لمتابعة استيراد لقاح"فايزر"، مشيرا إلى أن التلقيح سيكون اختياريا.

وكانت الهيئة الوطنية لانتقاء الادوية للوزارة قد أجازت استخدام لقاح "فايزر" بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا.

وقال التميمي لصحيفة الصباح الرسمية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "العراق وقع اتفاقية مع شركة فايزر التي حصلت على الموافقات العالمية لاستخدام اللقاح، كما خصص مجلس الوزراء قيمة الدفعة الاولى من اللقاح التي ستصل خلال الربع الاول من السنة الجديدة".

واضاف ان "الوزارة متواصلة مع منظمة الصحة العالمية لاستيراد أي لقاح يتم إقراره من قبلها بعد الاطلاع على نتائجه"، مبينا ان "الوزارة شكلت لجانا استشارية حددت الفئات المشمولة بالوجبة الاولى من اللقاح وهم منتسبو وزارة الصحة والاعمار فوق 50 سنة ومنتسبو الاجهزة الامنية الذين أصيبوا بالأمراض المزمنة ومضاعفات مرضية".

واشار الى ان "الوزارة تنسق مع شركة فايزر وشركات عالمية اخرى لتوفير المتطلبات اللوجستية المتعلقة باستيراد اللقاح ومعدات الحقن"، كاشفا عن "تشكيل فريق فني لمتابعة استيراده وتدريب الملاكات الخاصة بعملية التطعيم".

ولفت التميمي إلى ان "التلقيح سيكون اختياريا وليس اجباريا بشكل ابتدائي، كما سيكون متاحا للجميع في وقت لاحق".